Защитник «Шахтёра» Азаров рассказал о дружбе с Хвичей Кварацхелией

Левый защитник «Шахтёра» Ираклий Азаров рассказал о дружбе с вингером «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Сейчас главная футбольная звезда Грузии – Хвича? Да, сейчас самый топовый игрок в Грузии. Мы с ним дружим – знакомы с восьми лет, вместе шли в «Динамо» Тбилиси, вместе начинали карьеру. Потом переехали в разные клубы, но дружбу не прерывали, потому что мы вместе с детства. У нас очень большая дружба. Хвича так начал развиваться, что сделал большую карьеру.

Конечно, он разговаривал со мной, когда я перешёл в «Шахтёр». Он знал, какая ситуация на Украине. Когда объяснили, как клуб заботится о своих игроках, чтобы они были в безопасности, то просто пожелал удачи, чтобы я развивал свою карьеру», — приводит слова Азарова ua.tribuna.com.