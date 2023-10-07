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«Урал» — «Локомотив»: Бикфалви вывел хозяев вперёд на 53-й минуте

«Урал» — «Локомотив»: Бикфалви вывел хозяев вперёд на 53-й минуте
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В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). «Урал» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
07 октября 2023, суббота. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Дзюба – 5'     1:1 Бегич – 12'     2:1 Бикфалви – 53'     2:2 Сулейманов – 90+6'    

На 53-й минуте нападающий Эрик Бикфалви вывел «Урал» вперёд.

Ранее, на пятой минуте, счёт открыл нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. На 12-й минуте защитник «Урала» Силвие Бегич забил ответный мяч.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после 10 матчей. «Урал» находится на восьмой строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).

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