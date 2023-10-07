Ловчев: Дзюба не делает ничего лишнего на поле, он там, где будет опасность

Бывший футболист Евгений Ловчев высказался о матче 11-го тура чемпионата России «Урал» — «Локомотив» (2:2).

«То, что делает наш чемпионат интересным. Всё кипит, интрига до последних секунд. Не хватает мастерства, но сколько страсти, нет возни на 0:0. Это захватывает как зрелище. Видно, что «Урал» считает себя ровней «Локо».

Отмечу Дзюбу — первый гол забит мастерски. Там единственная была щёлка, куда можно было попасть, он туда и ударил. И второй гол его — идёт дальняя передача, рядом два высоких защитника, и Дзюба переигрывает в воздухе. Артём не делает ничего лишнего на поле, он там, где будет опасность. Это высокое мастерство. В первом случае он оказался там, где нужно, — и мяч сам прилетел к нему, а Артём пробил именно в открытый угол, во втором: попросил мяч и сделал гол своей скидкой.

По судейству — видно, что у Карасёва большой авторитет, его слова правильно воспринимаются, люди стоят и слушают. Нет никаких вопросов. Надо похвалить вратаря, Лантратов просто молодец — он очень хорошо играет на линии ворот.

Большего жду от молодых игроков «Локо» — Пиняева и Глушенкова. Первый сник, а второй просто обязан демонстрировать более стабильный футбол», — написал Ловчев в телеграм-канале.