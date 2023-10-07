«Зенит» вернулся в тройку, а «Сочи» продлил чёрную серию. Что теперь будет с командой?

В середине недели «Зенит» не только победил «Балтику» в Кубке России, но и протестировал, казалось, забытую схему 4-3-3. В ней достаточно неожиданностей: Эракович – правый защитник, а Кассьерра – полуцентральный нападающий, который часто смещается на фланг. При обороне расстановка трансформируется, и Мантуан становится временным дефом. Запутанно, сложно, но опций у Сергея Семака из-за большого количества травм немного. В этом сочетании Питер и вышел на гостевой матч.

У «Сочи» всё чуть проще: команда заслуженно спустилась на последнее место. И ждёт нового тренера. Временный сменщик Хохлова, Александр Точилин, особо ничего не поменял. По-прежнему кошмар в обороне. И отсутствие реализации малочисленных моментов. Казалось, всё в этом матче ясно. Однако болельщики точно переживали за «Зенит»: уж слишком нестабилен чемпион в этом сезоне.

Интересно, что Семак после провального выезда в Оренбург сменил голкипера. Теперь место в воротах занял Денис Адамов. Как минимум до возвращения после травмы Михаила Кержакова. В остальном в стартовом составе обошлось без сюрпризов. Газон на сочинском стадионе тоже поправили. Визуально поле не вызывало нареканий.

В 11-м туре традицию быстрых голов запустили ещё в Екатеринбурге. Во второй игре уикенда решили не отставать. На седьмой минуте мяч попал в локоть Заике, а судья Безбородов изначально не увидел там пенальти, но видеоассистенты попросили его пересмотреть эпизод. Уже у монитора петербургский рефери разглядел нарушение. Вернулся на поле и назначил 11-метровый. В принципе, не особо спорный. К мячу подошёл Клаудиньо и реализовал.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что в этом сезоне для сине-бело-голубых это первый назначенный пенальти в РПЛ. Вообще они не били с «точки» уже 15 матчей чемпионата. Такого при Семаке ещё не было.

После игра замерла, а следующий взрыв случился на 18-й минуте. Удивительно, но у ворот петербуржцев. Крамарич взлетел выше всех после подачи с правого края и пробил в перекладину. Подбор за хозяевами, но второй удар Нобоа пришёлся мимо. Стало понятно, что у «Зенита» никуда не делась проблема с допущенными ударами по своим воротам. Почти каждый навес – опасность.

В какой-то момент показалось, что «Сочи» даже забрал инициативу. Питер перешёл на игру вторым номером, на контратаках. На 28-й минуте команда впятером убежала против двух соперников. Но закончилось всё бесхитростным выстрелом Мантуана. Однако уже в следующем моменте – второй гол. Идеальный вывод на третьего. Дуглас прострелил на Сергеева, тот откинул на Кассьерру, и лучший бомбардир РПЛ забил восьмой мяч (и девятый с учётом Кубка России).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Дальше «Зенит» словно ушёл с поля. Мяч ходил в основном в середине, а уверенности петербуржцам наверняка добавила и травма Нобоа – лидер «Сочи» ушёл с поля в конце первого тайма. Бóльшая часть вторых 45 минут – продолжение сценария. Питер контролировал происходящее, но вообще не стремился забивать. Словно сохранял силы, демонстрируя своё превосходство.

Тусклое течение встречи нарушили разве что пару моментов уже в концовке. К 75-й минуте на поле появились Мигел и Джорджевич. Сначала бразилец здорово пролетел Барриоса и покатил на Бурмистрова. Но тот не попал в ворота из выгодной позиции. А после Мигел мог забить сам, когда круто выстрелил из штрафной. Но Адамов потащил. Вообще новый кипер сыграл уверенно. В этот момент взбесился даже Семак и пытался заставить игроков прийти в себя. Расслабленность уже подводила «Зенит» в этом сезоне. И допустить подобное с аутсайдером было бы слишком.

Команда дотерпела. В концовке Изидор мог даже увеличить преимущество, но попал в ногу соперника. «Зенит» победил и вернулся в тройку лидеров. У «Сочи» – шестое поражение подряд в РПЛ. И света в конце туннеля не видно.