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«Манчестер Юнайтед» на последних минутах вырвал победу у «Брентфорда»

«Манчестер Юнайтед» на последних минутах вырвал победу у «Брентфорда»
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Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» сумел дожать своего соперника — 2:1.

Первым голом отметился полузащитник «пчёл» Матиас Йенсен, отличившийся на 26-й минуте с передачи Йоана Висса. В компенсированное время ко второму тайму «Юнайтед» удалось сравнять счёт усилиями полузащитника Скотта Мактоминея. На 90+7-й минуте Мактоминей оформил дубль и принёс своей команде победу. Итоговый счёт — 2:1.

В текущем чемпионате «Манчестер Юнайтед» идёт на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков после восьми туров. «Брентфорд» располагается на 14-м месте, имея в активе семь очков.

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
07 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Йенсен – 26'     1:1 Мактоминей – 90+3'     2:1 Мактоминей – 90+7'    
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