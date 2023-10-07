Захарян вошёл в заявку «Реала Сосьедад» на матч Ла Лиги с «Атлетико»

Российский полузащитник Арсен Захарян включён в число игроков «Реала Сосьедад», которые отправятся на матч 9-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетико» Мадрид, который пройдёт 8 октября в Мадриде в 17:15 мск, сообщает пресс‑служба команды.

Ранее Захарян пропустил три матча испанского чемпионата с «Хетафе» (4:3), «Валенсией» (1:0) и «Атлетиком Бильбао» (3:0) из‑за болезни. Хавбек вошёл в заявку на игру группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (2:0), но на поле не вышел.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 15 очков в восьми играх.

Захарян присоединился к испанской команде из московского «Динамо» за € 13 млн этим летом. В нынешнем сезоне Арсен провёл на поле три матча в Ла Лиге, где суммарно сыграл 35 минут и результативными действиями не отметился.

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