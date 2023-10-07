Наши в Европе: возвращение Захаряна и Головина

Очередной европейский уикенд — очередные матчи с участием россиян. Ждём возвращения на поле Александра Головина и Арсена Захаряна, ждём успешной игры от Далера Кузяева, Алексея Миранчука и Александра Кокорина. Рассказываем, с кем будут играть клубы россиян и чего ждать от наших.

Александр Головин. «Реймс» — «Монако». 7 октября, 22:00 мск

«Монако» в прошлом туре одержал важную для себя победу над «Марселем» (3:2). Этот успех позволил монегаскам вернуться на первое место в турнирной таблице Лиги 1. Но расслабляться рано — впереди выезд в гости к «Реймсу», который в этом сезоне выглядит очень здорово. Команда идёт на третьей позиции, отставая от «Монако» всего на одно очко. А в прошлом туре «Реймс» разобрал «Лион» — 2:0.

Букмекеры ведут монегасков фаворитами, но совсем небольшими: на их победу предлагают коэффициент 2.55, а на хозяев дают 2.70. Ничья идёт за 3.75.

Что до Александра Головина, то россиянин наверняка вернётся в стартовый состав: игру с «Марселем» Саша пропустил из-за дисквалификации. На его гол дают коэффициент 4.00 — не так и мало!

Далер Кузяев. «Марсель» — «Гавр». 8 октября, 14:00

В прошлом туре «Гавр» проиграл «Лиллю» (0:2), но продолжает оставаться в середине таблицы — это главное для новичков Лиги 1. Теперь Далеру Кузяеву и компании предстоит тяжелейший выезд в Марсель. Эта команда после всех пертурбаций и скандалов откатилась в середину таблицы, Дженнаро Гаттузо очень нужно победить. И матч с «Гавром» в Марселе наверняка рассматривают как прекрасный шанс набрать три очка. Букмекеры тоже считают, что шансы гостей невелики. На победу «Марселя» можно сделать ставку за 1.53, а на «Гавр» — за 6.20. Ничейный исход оценили коэффициентом 4.60.

Далер Кузяев в последних играх не отмечался голевыми действиями, но его место в составе «Гавра» неприкосновенно, а объём работы впечатляет. На гол Кузяева в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 6.40.

Алексей Миранчук. «Лацио» — «Аталанта». 8 октября, 16:00

Миранчук пока не входит в обойму Джан Пьеро Гасперини. Если в предыдущих матчах Алексей получал хотя бы 15–20 минут игрового времени, то в игре с «Ювентусом» он остался в запасе. Впереди ещё одна сложная игра — с «Лацио» на выезде.

Команда Маурицио Сарри отвратительно стартовала, набрав всего семь очков в первых семи турах. Конечно, римляне настроены подняться наверх и как можно скорее, так что бергамаскам придётся непросто. Букмекеры оценивают шансы команд одинаково — коэффициентом 2.70, а на ничью дают 3.45.

Что до Миранчука, то просто будем надеяться, что Алексей выйдет на поле и сможет себя проявить. Сделать ставку на его гол можно за 4.50.

Арсен Захарян. «Атлетико» — «Реал Сосьедад». 8 октября, 17:15 мск

Арсен Захарян наконец-то попал в заявку «Реала Сосьедад» в матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом». Баски уверенно выиграли 2:0, но россиянин остался на скамейке. Но раз попал в заявку, значит, все последствия болезни позади. Нужно бороться за игровое время.

В предстоящем туре «Реал Сосьедад» едет в Мадрид в гости к «Атлетико». Очень непростой матч, в котором баски не будут фаворитами. Шансы хозяев аналитики оценили коэффициентом 1.91, а на гостей дают 4.40. Ничья идёт за 3.55.

Очень хотелось бы, чтобы Захарян наконец появился на поле и проявил себя, но есть большие сомнения, что Иманол Альгуасиль выпустит россяинина в такой встрече. Впрочем, если в концовке «Реал Сосьедад» будет уступать и нужно будет отыгрываться, всё возможно. Гол Арсена оценили коэффициентом 6.80.

Александр Кокорин. «Анортосис» — «Арис». 8 октября, 19:00

«Арис» Александра Кокорина проиграл в прошлом туре «Аполлону» и потерял первое место, уступив его «Анортосису». И как раз с этим клубом «Арису» и играть на выезде в ближайшем туре.

Гостевая победа «Ариса» идет за 2.29, а шансы гостей оценили котировкой 3.00, на ничью можно поставить за 3.35. Александр Кокорин — основной форвард «Ариса», будем надеяться, что он пополнит свой голевой счёт.

Продолжаем следить за россиянами в европейских клубах и желаем им удачных матчей!