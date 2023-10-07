Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мальорка» и «Валенсия» не выявили победителя в матче 9-го тура Ла Лиги

Завершился матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Мальорка» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо». Матч завершился вничью со счётом 2:2.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На пятой минуте встречи с передачи Ведата Мурики счёт в матче открыл полузащитник «Мальорки» Дани Родригес. На 45+3-й минуте игры нападающий «Валенсии» Диего Лопес забил ответный гол, установив окончательный счёт в матче — 1:1.

Таким образом, после девяти туров испанской Ла Лиги «Мальорка» набрала восемь очков и на текущий момент занимает 15-е место в турнирной таблице. В свою очередь, «Валенсия» за аналогичное количество игр заработала 11 очков и располагается на девятой строчке.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.