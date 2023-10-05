«Мы возмущены!» «Валенсия» отреагировала на показания Винисиуса в суде по делу о расизме

«Валенсия» выступила с заявлением по поводу того, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор дал показания в суде по делу о расизме в его адрес на стадионе «Месталья».

«В связи с опубликованной информацией о якобы сделанном в суде заявлении Винисиуса, что весь стадион «Месталья» кричал расистские оскорбления во время матча «Валенсии» с «Реалом» в прошлом сезоне, мы хотели бы выразить свое удивление, неприятие и возмущение!

Как публично признал тренер «Реала» Карло Анчелотти, ни в коем случае нельзя приписывать это поведение всем на стадионе «Месталья».

Клуб полностью осознаёт серьёзность этого вопроса. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе, но с ним нельзя бороться с помощью заблуждений и лжи. Эта проблема требует всеобщего участия, и «Валенсия» понимает, что мы должны быть скрупулёзно точны и ответственны в такого рода вопросах.

Болельщиков «Валенсии» нельзя называть расистами, и «Валенсия» требует, чтобы Винисиус Жуниор публично извинился за своё заявление, сделанное сегодня утром», — сказано в заявлении на официальном сайте «Валенсии».

Восстановление Винисиуса после травмы. Видео: