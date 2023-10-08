Карпин негодовал, Кордобу тепло поздравляли близкие. Фото яркого камбэка «Краснодара»

7 октября в Краснодаре на стадионе ФК «Краснодар» в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал волевую победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

Исход матча решился в добавленное время. На 90+5-й минуте Алонсо выполнил диагональ направо на Волкова, Сергей покатил в штрафную на Кордобу, который развернулся и пробил точно в левый нижний угол ворот Песьякова.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Ростов» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2, а во втором круге команда Валерия Карпина проиграла — 0:3. Также соперники встречались в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, где в серии пенальти победил «Краснодар» (1:1, 5:3 по пенальти).

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка. «Ростов» располагается на 13-й строчке с 10 очками.