«Севилья» вырвала ничью на 90+6-й минуте в игре с «Райо Вальекано»

Завершился матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился ничейным исходом — 2:2.

Гости повели с разницей в два мяча уже к 26-й минуте благодаря голам Оскара Мартина и Альваро Гарсии. На 50-й минуте хавбек «Севильи» Джибриль Соу отквитал один мяч. Хозяева сумели спастись в самой концовке встречи — на 90+6-й минуте отличился форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири — 2:2.

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга «Райо Вальекано» был сильнее соперника — 1:0. В игре второго круга команды сыграли вничью со счётом 1:1.

После девяти туров испанского чемпионата «Севилья» набрала восемь очков и на текущий момент находится на 13-м месте в турнирной таблице. «Райо Вальекано» после девяти игр Ла Лиги заработал 13 очков и располагается на седьмой строчке.