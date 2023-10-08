Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» вырвала ничью на 90+6-й минуте в игре с «Райо Вальекано»

«Севилья» вырвала ничью на 90+6-й минуте в игре с «Райо Вальекано»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч закончился ничейным исходом — 2:2.

Гости повели с разницей в два мяча уже к 26-й минуте благодаря голам Оскара Мартина и Альваро Гарсии. На 50-й минуте хавбек «Севильи» Джибриль Соу отквитал один мяч. Хозяева сумели спастись в самой концовке встречи — на 90+6-й минуте отличился форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири — 2:2.

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга «Райо Вальекано» был сильнее соперника — 1:0. В игре второго круга команды сыграли вничью со счётом 1:1.

После девяти туров испанского чемпионата «Севилья» набрала восемь очков и на текущий момент находится на 13-м месте в турнирной таблице. «Райо Вальекано» после девяти игр Ла Лиги заработал 13 очков и располагается на седьмой строчке.

Испания - Примера . 9-й тур
07 октября 2023, суббота. 22:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Мартин – 21'     0:2 Гарсия – 26'     1:2 Соу – 50'     2:2 Эн-Несири – 90+6'    
Материалы по теме
Беллингем забил 10 голов в 10 стартовых играх за «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android