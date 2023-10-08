Дзюба рассказал, что сказал Ишкову, который дважды не забил пенальти в матче с «Локо»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, как поддержал полузащитника «Урала» Илью Ишкова, который дважды не смог переиграть голкипера «железнодорожников» Илью Лантратова после ударов с пенальти.

«Всё спокойно, сказал ему банальные вещи. Что он в любом случае молодец, что в таком юном возрасте не побоялся, пошёл бить пенальти, взял на себя ответственность, раз старшие разрешили. У него ещё вся жизнь впереди и вся карьера. Это должно его сделать сильнее. В любом случае, жизнь на этом не заканчивается. Выше нос и всё будет хорошо», — сказал Дзюба в видео YouTube-канала «Локомотива».

Напомним, сам матч между «Локомотивом» и «Уралом» завершился со счётом 2:2. Дзюба в этой встрече стал автором одного забитого мяча.