Артём Дзюба рассказал о потасовке во время матча «Локомотива» с «Уралом»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о потасовке во время матча 11-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:2).

«Мне показалось, что мяч не пересёк линию ворот «Урала». Потрясающий сейв сделал Помазун. Мне хочется верить, что у нас есть аппаратура, которая определяет был гол или нет. Если такой нет – это печально. Мне показалось, что вратарь отбил мяч в штангу и зафиксировался. Дальше началась потасовка. Немножко Бевеев позволял себе сквернословить, скажем так. Хотелось его призвать. Опять же – это футбол», — сказал Дзюба в видео YouTube-канала «Локомотива».

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков. В следующем туре команда встретится с «Динамо».

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