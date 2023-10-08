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Марко Розе — о потере очков с «Бохумом»: мы разочарованы тем, что набрали только одно очко

Марко Розе — о потере очков с «Бохумом»: мы разочарованы тем, что набрали только одно очко
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Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе высказался о нулевой ничьей с «Бохумом» в седьмом туре чемпионата Германии.

«Проще говоря, было бы неплохо завершить очень хорошую серию результатов тремя очками, особенно учитывая сложную ситуацию, в которой мы оказались из-за нескольких травм и напряженного графика игр. До сих пор мы были великолепны как в плане выступлений, так и в плане результатов, за исключением матча с «Сити». Разумеется, мы разочарованы тем, что сегодня набрали только одно очко.

Но я могу смириться с этим результатом, потому что я видел, что моя команда пыталась сделать во время игры. Мы продолжали энергично возвращаться в игру, пытаясь сломить неуступчивого соперника. Возможно, из-за недостатка свежести мы не принимали правильных решений в построении игры, и это стоило нам моментов. Тем не менее, мы сохранили чистоту игры и должны смириться с тем, что сыграли вничью», — приводит слова Розе официальный сайт «РБ Лейпцига».

После семи туров Бундеслиги «РБ Лейпциг» занимает шестое место с 14 очками. Лидирует в чемпионате «Штутгарт» (18 очков).

Германия - Бундеслига . 7-й тур
07 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
0 : 0
Бохум
Бохум
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