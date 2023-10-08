Аркадиуш Милик о победе в дерби: эта победа очень важна

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик высказался о победе в Туринском дерби с «Торино» (2:0) в восьмом туре чемпионата Италии. Поляк забил второй гол команды.
«Мы очень рады этой победе. Выигрывать в дерби всегда приятно. Мой гол, безусловно, очень важен, потому что он помог нам быть более спокойными. Это позволило нам лучше управлять темпом игры и контролировать ход матча. Я счастлив, что внес свой вклад в этот успех.
Я был не в лучшем состоянии, поэтому было решено, что я начну со скамейки запасных. Однако команда показала, что она сильна, и эта победа очень важна. Турнирная таблица? Мы ориентируемся только на себя, на других не смотрим. Это единственный способ добиться успеха», — приводит слова Милика официальный сайт «Ювентуса».
После восьми туров Серии А «Ювентус» занимает третье место с 17 очками. Лидирует в чемпионате «Милан» (21 очко).
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