Рубен Бараха — о ничьей с «Мальоркой»: нам не хватило немного четкости на последних метрах

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха прокомментировал ничью с «Мальоркой» (1:1) в девятом туре чемпионата Испании.

«Начало было сложным. «Мальорка» — команда, которая сильно дезорганизует тебя. Мы хорошо отреагировали, а во втором тайме нам не хватило немного четкости на последних метрах, последнего паса, и мы могли бы создать несколько явных голевых моментов и выиграть игру. Мы искали, и команда всегда оставалась в игре. Мы не были убедительны в этих действиях, и они этим воспользовались.

Что мне больше всего понравилось, так это реакция Москера, он встал с места и провел довольно полную игру против игроков такого уровня, как Мурики и Ларин. Это то, что мне подходит. Мы чувствуем, что ребята много работают, и в этом процессе совершенствования, которого мы хотим, мы должны поддерживать их, защищать, требовать от них, но при этом понимать, что они могут совершать ошибки, и то, что мне больше всего понравилось, — это реакция на ошибку. В общем, ничья справедлива, потому что «Мальорка» имела свои шансы, а старания обеих команд были просто чудовищными», — приводит слова Бараха официальный сайт «Валенсии».

После десяти туров Ла Лиги «Валенсия» занимает девятое место с 11 очками. Лидирует в чемпионате «Реал Мадрид» (24 очка).

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