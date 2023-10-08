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Титов: в 1998-м судья выполнил заказ перед дерби. 4:0 — маленькая месть «Спартака» ЦСКА

Титов: в 1998-м судья выполнил заказ перед дерби. 4:0 — маленькая месть «Спартака» ЦСКА
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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов вспомнил одно из самых памятных дерби в своей карьере — победу над армейцами в гостях со счётом 4:0 в 1999 году.

«Я бы не делал акцент на каком-то одном дерби, но в 1999-м была маленькая месть за 1:4 в 1998-м. Всем известна история, как с нами годом ранее поступил судья Лом-Али Ибрагимов перед матчем с ЦСКА. Он дал четвёртую жёлтую Цымбаларю, а когда я поинтересовался, за что, то и мне тоже. Понятно, что это был заказ, и он очень грамотно нас убрал перед дерби. В итоге мы проиграли 1:4. Но зато через три дня победили мадридский «Реал». Забили как раз я и Илья. Здесь нам сказать Ибрагимову спасибо — за то, что мы были свежими.

Естественно, мы очень ждали дерби в 1999-м. Выиграли 4:0, хотя признаю, что счёт был не совсем по игре. Матч получился интересным: атака на атаку, масса моментов у обоих ворот. Просто мы забивали, а армейцы — нет. Филимонов у нас сыграл великолепно», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Чемпионат России Высший дивизион - 1999 . 20-й тур
15 августа 1999, воскресенье
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 4
Спартак
Москва
0:1 Баранов – 19'     0:2 Титов – 66'     0:3 Безродный – 79'     0:4 Безродный – 83'    
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