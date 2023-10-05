Титов — о главной проблеме «Спартака»: не играют лучшие, у Соболева нет конкуренции

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о том, какие проблемы сейчас испытывает московская команда, которой руководит Гильермо Абаскаль.

«Команда провела три матча без пропущенных голов. И тут — провал в Самаре, где пропустили четыре мяча. Да, где-то не выручил Максименко, но защитники тоже должны помогать друг другу. Но главное — сейчас не играют лучшие. Не буду называть конкретных фамилий, но, к сожалению, в составе играют совсем другие футболисты. А самая огромная проблема в том, что до конца зимней части «Спартак» играет практически с одним нападающим — Соболевым.

Есть ещё Мелёшин, но он, увы, не выходит. С ЦСКА Соболева не будет? Есть предчувствие, что в центр нападения передвинут Промеса, потому что однозначно видно недоверие к Мелёшину. Даже был слух о его возможной аренде — и это не просто так. Мне Пашку жалко. Знаю его и отца, мы с Алексеем вместе были ещё в академии «Спартака». Обидно: Паше практически не дают шансов, и конкуренции у Соболева нет», — приводит слова Титова Sport24.