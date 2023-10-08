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Александр Головин отреагировал на признание игроком месяца в «Монако»

Александр Головин отреагировал на признание игроком месяца в «Монако»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (3:1).

«В первом тайме была примерно равная игра, но нам очень помог гол перед самым перерывом. Плюс потом два быстрых мяча в самом начале второй половины. В принципе вот этот отрезок матча все и решил. Потом были ещё моменты, которые мы могли реализовать. Поэтому, конечно, победу можно назвать вполне заслуженной.

Как отнёсся к тому, что болельщики «Монако» признали лучшим игроком команды в сентябре? Безусловно, это очень приятно, благодарен им за такую оценку. Но могу только повторить, что самое главное это успехи команды, чтобы мы побеждали и набирали очки. И кстати, поддержка болельщиков имеет в этом плане огромное значение», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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