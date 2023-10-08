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Херардо Мартино: аренда Месси в «Барселону»? Он планирует посетить город и отдохнуть

Херардо Мартино: аренда Месси в «Барселону»? Он планирует посетить город и отдохнуть
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал слухи о том, что нападающий американского клуба Лионель Месси может зимой перейти на правах аренды в «Барселону».

«Он едет отдыхать. Возможно, он собирается посетить Барселону. Ничего больше не знаю об этом», — приводит слова Мартино Goal.com.

Слухи о том, что аргентинский нападающий может на правах аренды перейти в каталонский клуб появились после того, как нынешний клуб Месси «Интер Майами» лишился шансов на выход в плей-офф МЛС. В свою очередь, сам американский чемпионат не возобновится до февраля.

На текущий момент Месси намеревается прибыть в расположение сборной Аргентины, которая в октябре проведёт два матча в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

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