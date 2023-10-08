Ледяхов: в дерби отдаю свои предпочтения «Спартаку». Жду красивого футбола

Российский футбольный тренер Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое пройдёт в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Прежде всего от дерби жду интересного футбола. «Спартак» и ЦСКА — две ведущие команды нашего чемпионата. Это дерби всея Руси! Как болельщик жду красивого футбола.

Кто более готов? Дерби — это непредсказуемые игры. Обе команды находятся не в лучшем состоянии что физически, что психологически. Поэтому предсказать результат очень сложно, обе команды могут победить. Но давайте я поставлю на «Спартак», отдам ему свои предпочтения», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четериком.

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