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Ледяхов: в дерби отдаю свои предпочтения «Спартаку». Жду красивого футбола

Ледяхов: в дерби отдаю свои предпочтения «Спартаку». Жду красивого футбола
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Российский футбольный тренер Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое пройдёт в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Прежде всего от дерби жду интересного футбола. «Спартак» и ЦСКА — две ведущие команды нашего чемпионата. Это дерби всея Руси! Как болельщик жду красивого футбола.

Кто более готов? Дерби — это непредсказуемые игры. Обе команды находятся не в лучшем состоянии что физически, что психологически. Поэтому предсказать результат очень сложно, обе команды могут победить. Но давайте я поставлю на «Спартак», отдам ему свои предпочтения», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четериком.

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МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
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