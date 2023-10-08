«Брайтон» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы команд

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Начало игры — в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд:

«Брайтон»: Вербрюгген, Грос, Игор, Данк, Велтман, Балеба, Марч, Митома, Педро, Адингра, Фергюсон.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Мак Аллистер, Собослаи, Эллиотт, Диас, Салах, Нуньес.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге команды сыграли вничью со счётом 3:3. Во втором круге «Брайтон» разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0. Также команды сыграли друг с другом в 1/16 финала Кубка Англии, где «чайки» победили «красных» со счётом 2:1.

После семи туров английской Премьер-лиги «Брайтон» набрал 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В свою очередь, «Ливерпуль» заработал 16 очков и располагается на четвёртой строчке.