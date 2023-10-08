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Источник: в «Динамо» отстранили Макарова от тренировок из-за его поведения

Источник: в «Динамо» отстранили Макарова от тренировок из-за его поведения
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров отстранён от тренировок с основным составом команды из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах. Об этом сообщил «Спорт-экспресс».

По информации источника, футболист последнюю неделю не занимался с основным составом «Динамо». Тренерский штаб временно отстранил полузащитника от работы с первой командой. Отмечается, что решение о дальнейшей судьбе игрока будет принято на следующей неделе после диалога с главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой.

Ранее 25-летний Денис Макаров не попал в заявку на матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (3:0). Встреча состоялась в среду, 4 октября. Футболиста нет в заявке и сегодня, 8 октября, на матч 11-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом».

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