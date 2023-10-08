«Крылья» сыграют с Юраном, «Динамо» примет «Факел», а «Ахмат» зарубится с «Рубином». Следим вместе!

«Спартак» против ЦСКА в РПЛ! Судьбоносное дерби для Абаскаля. LIVE

Друзья, всем привет! В РПЛ сегодня большой день: четырьмя матчами закрывается 11-й тур.

Откроет игровой день матч «Пари НН» с «Крыльями Советов», который начнётся в 14:00 мск. Самарская команда — сенсация сезона, взлетевшая на второе место и прихлопнувшая «Спартак» в прошлом туре. Но выезд непростой: «Нижний» под руководством Юрана не собирается вылетать и осел в середине таблицы.

В 16:30 мск стартует игра «Динамо» и «Факела». Динамовцы в последнее время не блещут в РПЛ (одна победа в пяти последних матчах), из-за чего отстали от лидеров и съехали в середину таблицы. На бумаге сегодняшняя встреча — отличный шанс подняться выше, но легко с «Факелом» будет вряд ли. Команда Ташуева, застрявшая в зоне стыков, нуждается в очках, а неделю назад расправилась с «Сочи».

Оставшиеся матчи пройдут в одно время. И главный из них — московское дерби. «Спартак» и ЦСКА сейчас не в лучшей форме, но у красно-белых, несмотря на преимущество в таблице, дела всё же хуже. Команда Абаскаля проиграла подряд «Крыльям» в РПЛ и «Динамо» в Кубке с общим счётом 0:7, и многие всерьёз говорят об отставке испанского тренера. Так что дерби мало того что традиционно принципиальное, так ещё и судьбоносное.

Параллельно в Грозном сыграют «Ахмат» и «Рубин». Хозяева не могут победить в РПЛ уже три матча. Гости же три встречи однажды всё же выиграли, но положение у них куда хуже. Казанцы находятся в зоне стыков, и выбираться оттуда нужно как можно скорее.

«Чемпионат» проведёт подробную текстовую онлайн-трансляцию всех матчей дня. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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