Вратаря «Клермона» унесли с поля после попадания петарды. Матч с «Монпелье» приостановлен

Матч 8-го тура французской Лиги 1 между «Монпелье» и «Клермоном» был приостановлен из-за попадания петарды во вратаря гостей Мори Дио.
Игра проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье (Франция). В самом конце встречи фанат «Монпелье» бросил пиротехнику в сторону голкипера «Клермона» Мори Дио. Петарда взорвалась рядом с футболистом. Дио рухнул на газон и не смог продолжить матч. Медицинский персонал унёс игрока с поля на носилках, а всех футболистов отправили в подтрибунное помещение.
Счёт до остановки игры был 4:2 в пользу «Монпелье». В составе хозяев по дублю оформили Мусса Аль-Тамари и Тежи Саванье. За «Клермон» забили Йоанн Маньен и Шейк Умар Конате.
Стоит отметить, что в матче было назначено два пенальти, а также было показано две красные карточки.
- 8 октября 2023
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