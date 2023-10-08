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«Арсенал» обыграл «Сокол» благодаря хет-трику Окоронкво, «Кубань» победила «Родину»

«Арсенал» обыграл «Сокол» благодаря хет-трику Окоронкво, «Кубань» победила «Родину»
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Завершились очередные матчи 13-го тура Мелбет Первой лиги. Тульский «Арсенал» встречался с саратовским «Соколом». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск.

Хозяева разгромили «Сокол» благодаря хет-трику нигерийского нападающего Джонатана Окоронкво. После этой победы в активе «Арсенала» стало 18 очков, команда идёт на девятом месте. Саратовский клуб имеет такое же количество очков и располагается на седьмом месте.

Россия - Мелбет Первая лига . 13-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
3 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Окоронкво – 8'     2:0 Окоронкво – 24'     3:0 Окоронкво – 28'    

В другой встрече играли «Нефтехимик» и «СКА-Хабаровск». Сильнее оказалась команда из Нижнекамска — 2:0.

Счёт был открыт на 73-й минуте. Отличился Давид Кокоев. Второй мяч был забит на 90+3-й минуте. Забил 20-летний форвард Матвей Першин. «Нефтехимик» с 15 очками поднялся на 15-е место. Хабаровчане идут на восьмом месте с 18 очками.

Россия - Мелбет Первая лига . 13-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Кокоев – 73'     2:0 Першин – 90+3'    

В Краснодаре «Кубань» с минимальным счётом обыграла московскую «Родину». Единственный гол на 90+1-й минуте забил Максим Лаук.

«Кубань» одержала вторую победу в сезоне и расположилась на 17-м месте. «Родина» с 17 очками — 11-я.

Россия - Мелбет Первая лига . 13-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
1 : 0
Родина
Москва
1:0 Лаук – 90+1'    
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