Нойер установил рекорд Бундеслиги, превзойдя достижение Кана
Поделиться
Сегодня, 19 марта, в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» разгромила берлинский «Унион» (4:0). Все 90 минут на поле провёл вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер.
Как сообщает в «Твиттере» OptaFranz, победа в матче с «Унионом» стала 311-й для Нойера. Мануэль превзошёл достижение Оливера Кана, который за время карьеры одержал 310 побед в чемпионате Германии. Для достижения подобного результата Нойеру понадобилось 460 матчей, а Кану – 557.
35-летний вратарь «Баварии» играет в Бундеслиге с 2006 года. Нойер начинал карьеру в «Шальке 04», откуда летом 2011 года перешёл в «Баварию».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Нойер сыграл в 22 матчах, в которых пропустил 20 голов и восемь раз сохранил ворота на замке.
Комментарии
- 20 марта 2022
-
00:20
-
00:03
-
00:01
- 19 марта 2022
-
23:40
-
23:34
-
23:20
-
23:14
-
23:07
-
23:00
-
22:57
-
22:44
-
22:31
-
22:27
-
22:23
-
22:21
-
22:10
-
22:07
-
21:58
-
21:55
-
21:25
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
20:52
-
20:51
-
20:49
-
20:20
-
20:18
-
20:16
-
20:01
-
20:00
-
19:40
-
19:36
-
19:20
-
19:12
Партнерский контент