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Джикия: понимаю, что Бабич играет на моей позиции. У меня есть контракт, я его отработаю

Джикия: понимаю, что Бабич играет на моей позиции. У меня есть контракт, я его отработаю
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Футболист московского «Спартака» Георгий Джикия, потерявший место в стартовом составе команды, заверил, что готов отработать свой контракт до конца.

«Бабич — замена мне? То, что он играет на моей позиции и он левоногий — это факт. Конечно, я это понимаю. Есть ли ощущение, что мне ищут замену? Я могу сидеть дома и размышлять об этом. Факт остаётся таким, что у меня есть контракт — я его отработаю. Это то, что мне нужно, и то, что я выбрал. Будет именно так.

Я выбрал для себя путь, который позволит мне с высоко поднятой головой работать здесь, смотреть каждому в глаза и, что бы ни случилось, с честью и достоинством пройти всё то, что мне осталось в «Спартаке», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионат» Антон Иванов.

Напомним, в текущем сезоне 29-летний защитник провёл девять матчей в составе красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Последние матчи чемпионата Джикия начинал со скамейки запасных. Текущий контракт Георгия со «Спартаком» рассчитан до 31 мая 2024 года.

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