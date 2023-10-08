Джикия: не буду начинать переговоры с другими клубами, пока нет ясности от «Спартака»

Футболист московского «Спартака» Георгий Джикия, потерявший место в стартовом составе команды, поделился планами на будущее.

«Понятное дело, что меня не может устраивать факт, что я не играю, и амбиции у меня на самом деле хорошие. Всё, что касается будущего лета, января и всего прочего, — я об этом честно не думаю и не хочу об этом думать. Надеюсь, что до зимних сборов будет понимание дальнейшей ситуации.

Я буду честен и открыт с клубом и начинать каких-то переговоров с другими клубами точно не буду, пока не будет ясности от «Спартака», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионат» Антон Иванов.

Напомним, в текущем сезоне 29-летний защитник провёл девять матчей в составе красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Последние матчи чемпионата Джикия начинал со скамейки запасных. Текущий контракт Георгия со «Спартаком» рассчитан до 31 мая 2024 года.