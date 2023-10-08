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Джикия высказался о предстоящих матчах сборной России с Камеруном и Кенией

Джикия высказался о предстоящих матчах сборной России с Камеруном и Кенией
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) прокомментировал предстоящие матчи сборной России с Камеруном и Кенией.

«Завтра еду в сборную. Камерун — хорошая сборная, играем в Москве — приходите нас поддержать. О Кении не такая большая информация, как о Камеруне, но всё равно африканские страны такие силовые, беговые. Работа будет хорошая. Важно играть дома. Если у наших руководителей будет получаться ставить игры в России, будет очень хорошо. Тем более в Москве. Сказка», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионат» Антон Иванов.

Напомним, на октябрьском сборе национальная команда России проведёт два товарищеских матча со сборными Камеруна и Кении. Встреча с Камеруном состоится 12 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры — в 19:00 мск. С Кенией россияне сыграют в Турции 16 октября.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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