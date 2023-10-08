Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» переиграл на выезде «Ренн»

«ПСЖ» переиграл на выезде «Ренн»
Комментарии

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ренн» и «Пари Сен-Жермен». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу парижан.

На 32-й минуте «ПСЖ» открыл счёт: отличился Витинья с передачи Усмана Дембеле. На 36-й минуте Ашраф Хакими удвоил преимущество гостей, ассистировал защитнику Уоррен Заир-Эмери. На 56-й минуте Амин Гуири сократил отставание в счёте, но последнее слово осталось за командой Луиса Энрике. На 58-й минуте Рандаль Коло Муани установил окончательный счёт. Ассист себе в актив занёс Хакими.

«Ренн» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Пари Сен-Жермен» расположился на третьей строчке, в активе команды 15 очков. Лидирует в Лиге 1 «Монако» (17).

Франция - Лига 1 . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Vitinha – 32'     0:2 Хакими – 36'     1:2 Гуири – 56'     1:3 Коло Муани – 58'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android