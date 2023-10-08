«ПСЖ» переиграл на выезде «Ренн»

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ренн» и «Пари Сен-Жермен». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу парижан.

На 32-й минуте «ПСЖ» открыл счёт: отличился Витинья с передачи Усмана Дембеле. На 36-й минуте Ашраф Хакими удвоил преимущество гостей, ассистировал защитнику Уоррен Заир-Эмери. На 56-й минуте Амин Гуири сократил отставание в счёте, но последнее слово осталось за командой Луиса Энрике. На 58-й минуте Рандаль Коло Муани установил окончательный счёт. Ассист себе в актив занёс Хакими.

«Ренн» с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Пари Сен-Жермен» расположился на третьей строчке, в активе команды 15 очков. Лидирует в Лиге 1 «Монако» (17).