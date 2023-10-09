Билялетдинов: надеюсь, в «Спартаке» дадут время Абаскалю

Бывший футболист московского «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал матч 11-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:2).

«ЦСКА играл чётче, более стратегически, «Спартак» — эмоционально, за счёт индивидуальных и спонтанных действий, значит, игрокам даётся карт-бланш определённый, возможно, в ущерб каким‑то командным действиям. В итоге‑то задача не выполнена, вопрос, какие договорённости у тренера с руководством клуба. Команда проявляет характер, дадут ли время тренеру — также вопрос, надеюсь, что дадут», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).