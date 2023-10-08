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Абаскаль: Мозес был самым опасным игроком «Спартака», он двигал мяч вперёд

Абаскаль: Мозес был самым опасным игроком «Спартака», он двигал мяч вперёд
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре нигерийского полузащитника Виктора Мозеса в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Мозес был самым опасным игроком в первом тайме с точки зрения атаки. Он двигал мяч вперёд, создавал остроту. Я согласен, что он мог бы решать на свежести в концовках матчей, но он был готов играть по всем физическим показателям», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Виктор Мозес вышел в стартовом составе и был заменён на 58-й минуте игры.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на восьмой позиции с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на пятом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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