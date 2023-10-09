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Морган иронично обратился к Холанду после его слов о поражении «Сити» в игре с «Арсеналом»

Журналист Пир Морган иронично высказался о тексте нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, который он опубликовал после поражения команды в матче восьмого тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:1).

После матча Холанд написал в своём «твиттере» следующий комментарий: «Не так мы хотели подойти к международным матчам, но отыграемся вместе, как всегда».

Морган сделал репост этого сообщения и написал: «Подожди, ты играл?».

«Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, догнав по очкам лидирующий в чемпионате Англии «Тоттенхэм». «Манчестер Сити» занимает третье место. Команда набрала 18 очков после восьми матчей.

В нынешнем сезоне АПЛ Холанд принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и одну результативную передачу.

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