Ули Хёнесс предположил, что увольнение Нагельсмана из «Баварии» было неразумным

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс рассказал, кто принимал решение об увольнении Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера мюнхенского клуба.

«Тренера я не менял. Клуб сменил тренера, что было не совсем разумно. Почетный Назначение Оливера Кана председателем правления было большой ошибкой. Когда я понял, что он не может этого сделать, я изменил это с помощью Карл-Хайнца Румменигге», — приводит слова Хёнесса журналист Керри Хау в своём «твиттере».

Напомним, Нагельсманн покинул «Баварию» в марте 2023 года.

На данный момент главный тренером «Баварии» является Томас Тухель. После семи туров мюнхенский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, записав в свой актив 17 очков.