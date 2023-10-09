Гранит Джака об игре «Байера»: это не просто красивый футбол

Полузащитник «Байера» Гранит Джака высказался о матче с «Кёльном» (3:0) в седьмом туре чемпионата Германии.
«Мы стараемся играть в футбол на протяжении 90 минут. Это не просто красивый футбол. Игроки всегда находятся на хороших позициях и точно знают, какие задачи перед ними стоят. Отсюда, конечно, и красивый футбол.
Но что толку быть красивыми, если мы не забиваем голы. Мы очень хорошо играем сзади, терпеливы и занимаем идеальные позиции. Потом нам тоже удается сделать что-то подобное», — приводит слова Джаки kicker.
После семи туров Бундеслиги «Байер» занимает первое место с 19 очками. На втором место расположился «Штутгарт» (18 очков). Леверкузенцы на ряду с «Баварией» забили больше всех в чемпионате (23 мяча).
В следующем туре «Байер» сыграет в гостях с «Вольфсбургом». Встреча на стадионе «Фольксваген-Арена» пройдёт 21 октября.
- 9 октября 2023
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