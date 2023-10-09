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Гранит Джака об игре «Байера»: это не просто красивый футбол

Гранит Джака об игре «Байера»: это не просто красивый футбол
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Полузащитник «Байера» Гранит Джака высказался о матче с «Кёльном» (3:0) в седьмом туре чемпионата Германии.

«Мы стараемся играть в футбол на протяжении 90 минут. Это не просто красивый футбол. Игроки всегда находятся на хороших позициях и точно знают, какие задачи перед ними стоят. Отсюда, конечно, и красивый футбол.

Но что толку быть красивыми, если мы не забиваем голы. Мы очень хорошо играем сзади, терпеливы и занимаем идеальные позиции. Потом нам тоже удается сделать что-то подобное», — приводит слова Джаки kicker.

После семи туров Бундеслиги «Байер» занимает первое место с 19 очками. На втором место расположился «Штутгарт» (18 очков). Леверкузенцы на ряду с «Баварией» забили больше всех в чемпионате (23 мяча).

В следующем туре «Байер» сыграет в гостях с «Вольфсбургом». Встреча на стадионе «Фольксваген-Арена» пройдёт 21 октября.

Германия - Бундеслига . 7-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 Хофман – 22'     2:0 Фримпонг – 32'     3:0 Бонифасе – 67'    
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