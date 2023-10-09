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Зинченко удалил историю о поддержке Израиля и закрыл профиль после критики от арабов

Зинченко удалил историю о поддержке Израиля и закрыл профиль после критики от арабов
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Игрок «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко удалил историю в своей социальной сети, где он выступил в поддержку Израиля, который вчера утром атаковали боевики террористической группировки ХАМАС.

Также футболист закрыл свой профиль в социальной сети. Дело в том, что после этой публикации арабские пользователи интернета начали массово оставлять негативные комментарии под постами игрока.

Напомним, ранее футболист опубликовал историю в поддержку израильского народа, где написал: «Я поддерживаю Израиль».

7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены.

Зинченко вчера вышел в стартовом составе на матч «Арсенала» и «Ман Сити» (1:0). Украинец был заменён во втором тайме.

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