Денис Глушаков: для «Спартака» ничья в дерби с ЦСКА как победа

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков высказался по итогам матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА (2:2).

«В дерби была интересная игра для болельщиков, голы были — это самое главное. Результат закономерен. Кто был лучше? Кого-то выделять не хотелось бы. Дерби есть дерби — играют ЦСКА и «Спартак». Для «Спартака» ничья в дерби — положительный результат. Во-первых, с учётом того, что они два раза счёт сравнивали. А во-вторых, потому что долгое время не выигрывали и даже не забивали. До этого две безобразные игры, поэтому здесь ничья как победа», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Голы в воскресном матче, который завершился вничью со счётом 2:2, забивали Квинси Промес, Хесус Медина и Милан Гаич (дубль).