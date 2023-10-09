Аршавин — о 2:2 в дерби между «Спартаком» и ЦСКА: Абаскаль был в минуте от отставки

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был в минуте от отставки по ходу воскресной игры 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Мне кажется, Абаскаль был в минуте от отставки. Всё к этому шло, два крупных поражения плюс проигранное дерби… Уверен, это было бы болезненно воспринято, но Медина спас Абаскаля. Сейчас есть две недели, потом они играют с «Пари НН» и «Факелом». Выигрывай обе игры, и всё будет нормально. На мой взгляд, Абаскаль не может найти оптимальные сочетания, особенно в центре поля. Он там пробовал и физически крепких ребят Зобнина, Мартинса и Мойзеса, хотя, по мне, это фланговый игрок, а не центра поля. Абаскаль всё ещё не может найти оптимальные сочетания? Не знаю, может, он и нашёл, но те сочетания, которые он использует, они не работают», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 11 туров «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков.