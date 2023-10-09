Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Италия и Турция примут чемпионат Европы 2032 года

Италия и Турция примут чемпионат Европы 2032 года
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионат Европы 2032 года пройдёт в Италии и Турции. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, итало-турецкая заявка осталась единственной после того, как Россия, претендовавшая на организацию и проведение турнира, была исключена. УЕФА должен объявить о своём решении официально на заседании, которое состоится в Ньоне завтра, 10 октября,. Подчёркивается, что от того, как страны защитят свои заявки на этом заседании, зависит финальное решение этой спортивной организации.

Напомним, чемпионат Европы 2028 года примут Великобритания и Ирландия. Об этом официально должны объявить также 10 октября. Эти страны были выбраны в качестве хозяек соревнования из-за того, что Турция, рассчитывающая на проведение Евро-2028, отказалась от попытки заполучить турнир.

Материалы по теме
Евро-2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии. Турция отказалась от своей заявки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android