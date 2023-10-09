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В УЕФА растёт недовольство восстановлением сборных России U17, решение могут отменить

В УЕФА растёт недовольство восстановлением сборных России U17, решение могут отменить
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Внутри УЕФА огромный раскол из-за недавнего решения о восстановлении российских юношеских сборных, и на президента союза Александера Чеферина надавили с целью вернуть вопрос на ближайшее заседание исполкома, сообщает The Independent.

Данные разногласия уже привели к тому, что вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон ушёл с поста руководителя Шведской спортивной конфедерации. Кроме того, как утверждает источник, существует напряжённость внутри некоторых национальных ассоциаций, которые не сразу отвергли идею возвращения молодых россиян.

Огромное недовольство вызвало и то, как вопрос смягчения санкций против России был поднят УЕФА на последнем заседании. Чеферин просто сделал это без предварительного уведомления, включив данный пункт в «прочие вопросы».

Исполком УЕФА состоится 10 октября, и различные источники настаивают, что решение по России может быть отменено.

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