В УЕФА растёт недовольство восстановлением сборных России U17, решение могут отменить

Внутри УЕФА огромный раскол из-за недавнего решения о восстановлении российских юношеских сборных, и на президента союза Александера Чеферина надавили с целью вернуть вопрос на ближайшее заседание исполкома, сообщает The Independent.

Данные разногласия уже привели к тому, что вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон ушёл с поста руководителя Шведской спортивной конфедерации. Кроме того, как утверждает источник, существует напряжённость внутри некоторых национальных ассоциаций, которые не сразу отвергли идею возвращения молодых россиян.

Огромное недовольство вызвало и то, как вопрос смягчения санкций против России был поднят УЕФА на последнем заседании. Чеферин просто сделал это без предварительного уведомления, включив данный пункт в «прочие вопросы».

Исполком УЕФА состоится 10 октября, и различные источники настаивают, что решение по России может быть отменено.