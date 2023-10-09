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Геркус: «Зениту» будет очень тяжело догнать оторвавшийся «Краснодар», но всё бывает

Геркус: «Зениту» будет очень тяжело догнать оторвавшийся «Краснодар», но всё бывает
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, «Зениту» будет тяжело догнать оторвавшийся на семь очков «Краснодар».

«Краснодар» выдал феноменальный матч. Отыграться с 0:2 — и не просто отыграться, а выиграть матч — такие истории бесценны. Это сокровища для болельщицкой души, славные воспоминания. Тем более победа «на заказ». Можно точно сказать, что ещё долгие годы краснодарцы будут с особым чувством пересматривать этот матч.

В чемпионской гонке «Краснодар» стал ещё на шаг ближе к заветному финишу. «Зениту» будет очень тяжело догнать оторвавшегося конкурента. Тяжело, но всё бывает. Настоящим подарком для нас для всех должна стать их очная игра в 15-м туре. Это будет зрелище, битва титанов, лигочемпионский матч!

Но и до 15-го тура «Краснодару» предстоит поработать: «Балтика» и ЦСКА на выезде, Самара дома — непростой график. «Зениту» попроще.

Сможет ли кто-то ещё побороться за золото? Мой прогноз — нет. Первое-второе место разыграют «Зенит» и «Краснодар». Если смотреть на xG, обе эти команды лидируют по ожидаемым набранным очкам, но «Краснодар» оверперформит в реальной жизни по сравнению со статистикой», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

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