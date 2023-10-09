Как часто лидер после 11 туров брал золото РПЛ? Приятная статистика для «Краснодара»

«Краснодар» проявил характер и одержал важную победу в матче с «Ростовом». Команда Владимира Ивича провалила первую половину, однако сполна реабилитировалась после перерыва. В итоге печальные 0:2 превратились в приятные 3:2. «Краснодар» набрал 27 очков в 11 матчах и по-прежнему занимает первое место в таблице РПЛ. Давайте посмотрим, сколько очков по итогам 11 туров набирали лидеры в предыдущих сезонах.

Сезон-2013/2014

Будущий чемпион — ЦСКА — после 11 туров занимал только четвёртое место. Лидировал «Зенит», набравший 26 очков и потерпевший всего одно поражение. «Локомотив» и «Спартак» находились рядом с отставанием в три очка. По итогам сезона «Зенит» довольствовался лишь серебром, хотя и забил больше всех (63 мяча). При этом клуб из Санкт-Петербурга отстал от чемпиона всего лишь на одно очко. В итоге ЦСКА забил меньше и «Зенита», и «Локомотива», и «Динамо», но одержал больше всех побед (20).

Матч ЦСКА — «Зенит» в сезоне-2013/2014 Фото: fc-zenit.ru

Сезон-2014/2015

По итогам 11 туров «Зенит» смотрелся очень мощно. Девять побед, две ничьих, 29 очков. А ещё клуб из Санкт-Петербурга забил 33 мяча, то есть в среднем по три за игру. Очень впечатляет! ЦСКА отставал на два очка и забил примерно столько же (29 мячей). А как выглядела итоговая таблица? ЦСКА забил больше соперника (67 мячей против 58), однако набрал на семь очков меньше. «Зенит» завоевал золотые медали, а топ-3 замкнул «Краснодар», набравший такое же количество очков, что и ЦСКА.

Сезон-2015/2016

Восемь лет назад ЦСКА выглядел в первой части сезона очень солидно. Девять побед в 11 матчах, 29 очков — первая строчка в таблице. На том отрезке московская команда не потерпела ни одного поражения. «Локомотив» отставал от лидера на пять очков, «Зенит» — на восемь. Армейцы завоевали золотые медали, однако вторым стал «Ростов», который после 11 туров занимал только пятое место. А по итогам сезона отстал от московского клуба лишь на два очка.

ЦСКА празднует победу в РПЛ в 2016 году Фото: РИА Новости

Сезон-2016/2017

«Зенит» и «Спартак» делили лидерство после 11 туров — каждая из команд набрала по 25 очков. При этом красно-белые одержали больше побед, чем соперник (восемь против семи). «Зенит», в свою очередь, ни разу не проиграл, а «Спартак» всё-таки потерпел одно поражение. В итоге лидировавший «Зенит» завершил сезон на третьей строчке в таблице, а «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. Между ними расположился ЦСКА, пропустивший всего 15 мячей (лучший результат в РПЛ).

Сезон-2017/2018

«Зенит» по итогам 11 туров не потерпел ни одного поражения — восемь побед, три ничьих. Команда набрала 27 очков и расположилась на первой строчке в таблице. Клуб из Санкт-Петербурга прекрасно играл в обороне — всего три пропущенных мяча за 11 туров. «Локо» пропустил на семь мячей больше и отставал на четыре очка. Удивительно, но «Зенит» не стал чемпионом по итогам сезона, несмотря на впечатляющие цифры в первой его части. Более того, сине-бело-голубые завершили чемпионат только на пятом месте. А золотые медали забрали футболисты «Локомотива».

«Локомотив» — чемпион России в сезоне-2017/2018 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сезон-2018/2019

Восемь побед, одна ничья, два поражения — такими были показатели «Зенита» после 11 туров в 2018 году. Естественно, команда занимала первое место в таблице. Ближайшие преследователи — ЦСКА и «Краснодар» — отставали на шесть очков. Кстати, «Зенит» пропустил (9 мячей) больше, чем армейцы (5) и «Ростов» (6), однако сам отличился 20 раз. Это был лучший результат в лиге на тот момент. По итогам сезона «Зенит» взял чемпионский титул, а «Краснодар» и «Локо» отстали на шесть очков.

Сезон-2019/2020

После 11 туров в верхней части таблицы наблюдалась высочайшая плотность. Пятая команда турнира отставала от первой всего лишь на два очка! Лидерство захватил ЦСКА, одержавший восемь побед в 11 матчах и набравший 25 очков. У «Локо», «Краснодара», «Ростова» и «Зенита» было на два балла меньше. Больше всех тогда забили «быки» (23 мяча), а меньше всех пропустили сине-бело-голубые (5 мячей). Но чемпионской интриги не получилось, ведь «Зенит» опередил ближайшего преследователя на 15 очков. Кстати, ЦСКА набрал всего 50 очков, то есть за следующие 19 туров столько же, сколько за первые 11.

Футболистам «Зенита» не было равных в сезоне-2019/2020 Фото: fc-zenit.ru

Сезон-2020/2021

На этот раз сразу два клуба делили лидерство в таблице после 11 туров. «Зенит» и «Спартак» набрали по 24 очка, однако у сине-бело-голубых была значительно лучше разница мячей. Действующий чемпион забил больше всех (24 мяча). Да и пропустил только семь — лучший результат в лиге наряду с «Локомотивом». В итоге «Зенит» стал чемпионом, а «Спартак» отстал на восемь очков. Разница мячей у сине-бело-голубых — «+50», у красно-белых — «+19».

Сезон-2021/2022

«Зенит» лидировал, но его преимущество перед ближайшим преследователем было скромным. Сине-бело-голубые набрали 23 очка, но куда больше удивляло количество пропущенных мячей (14). То есть команду огорчали больше одного раза за игру. По пропущенным мячам «Зенит» не входил даже в топ-8 — можете себе такое представить? Правда, клуб из Санкт-Петербурга забивал чаще других (23 мяча). Ближайший соперник («Сочи») отставал всего на два очка. По итогам сезона чемпионский титул снова достался «Зениту».

Сезон-2022/2023

Год назад «Зенит» демонстрировал феноменальные результаты. В 11 матчах он набрал 29 очков (девять побед, две ничьих), но ещё больше впечатляла разность мячей. Команда Сергея Семака наколотила 32 гола, а соперники огорчили её всего лишь четыре раза. Для сравнения: нынешний «Краснодар» пропускает примерно столько же (5 мячей), но забивает куда меньше (19 голов). Год назад после 11 туров ближайший преследователь — ЦСКА — отставал от лидера на шесть очков. В концовке сезона «Зенит» в очередной раз стал чемпионом.

Сергей Семак стал с «Зенитом» пятикратным чемпионом России Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Итог

В предыдущих 10 сезонах команда, лидировавшая после 11-го тура, становилась чемпионом в шести случаях. А если лидер набирал 27 и больше очков (у «Краснодара» сейчас 27), то он брал золото в трёх случаях из четырёх. Только «Зенит» в сезоне-2017/2018 не стал чемпионом, несмотря на прекрасные показатели после 11 туров.