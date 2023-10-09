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Билялетдинов: кризис в «Спартаке» есть, но ситуация не катастрофическая

Билялетдинов: кризис в «Спартаке» есть, но ситуация не катастрофическая
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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов оценил последние результаты красно-белых.

«Претензий по самоотдаче к игрокам «Спартака» нет. Если бы в команде был раздрай, то они бы так не сражались до последней минуты в матче, где мало что получалось. Это даёт надежду на то, что у Абаскаля всё ещё может получиться. Конечно, Кризис в «Спартаке» есть, но ситуация не катастрофическая. Абаскалю надо дать еще один шанс», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Накануне «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 17 набранных очков. В матче 12-го тура РПЛ команде Гильермо Абаскаля играть с «Пари НН».

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