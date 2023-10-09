Андрей Ещенко: в дерби с ЦСКА ожидал от «Спартака» лучшего

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко после дерби с ЦСКА (2:2) заявил, что ожидал от красно-белых лучшего.

«Ожидал лучшего от «Спартака». Но учитывая, что отыгрались на 90+7-й минуте, хорошо, что взяли очко. Если в целом по матчу, то была хорошая игра двух команд», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ещенко присоединился к красно-белым, перейдя в качестве свободного агента летом 2016 года, после выступлений за «Анжи». Защитник пробыл в московском клубе до зимы 2022 года, проведя 109 матчей, где отметился одним голом и двумя результативными передачами.

ЦСКА после 11 матчей в РПЛ располагается на седьмой позиции с 17 очками. Красно-белые набрали столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).