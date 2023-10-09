Экс-игрок «Краснодара» Деменко: заслуга Ивича, что он достучался до Галицкого

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко заявил, что главная заслуга в результате команды — главный тренер «быков» Владимир Ивич, который достучался до президента клуба Сергея Галицкого.

«Честно говоря, не ожидал таких результатов от «Краснодара». Но они заслуженно находятся на этом месте. Показывают свою игру — [правда], ещё не играли с тем же «Зенитом», ЦСКА или «Спартаком». Они сделали себе отрыв в шесть очков, что очень важно для команды. Ивич, возможно, перестроил Галицкого — команде прежде всего нужен результат. Видим, как хорошо они обороняются и выходят в контратаки. Команда перестроилась. Это заслуга главного тренера, что он достучался до Галицкого, что результат важнее, чем игра. Да, «Краснодар» играл в интересный открытый футбол, но проигрывали и после счёта 2:0. Сейчас они держат счёт.

На всём отрезке команда не сможет показывать такой результат. В игре с «Ростовом» провалили первый тайм. Неизвестно, как закончилась бы игра, если бы был другой соперник», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.