Арбитр Федотов: Карасёв неверно назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с «Уралом»

Бывший футбольный судья Игорь Федотов оценил работу арбитра Сергея Карасёва в игре 11-го тура между «Уралом» и «Локомотивом» (2:2).

«Хорошая работа Карасёва в сложном матче. Но, к сожалению, на 68-й минуте он неверно назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива». VAR почему-то посчитал, что была игра рукой. У игрока «Локо», может, рука и пошла в сторону, но она находилась в естественном положении. VAR мог вмешаться и позвать Карасёва в связи с ошибкой.

Общая картинка у Карасёва хорошая. Но эпизод с пенальти повлиял на оценку. Даже мне непонятно, почему он, находясь в хорошей позиции, так расценил момент. Важна именно позиция: Карасёв всё видел», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.