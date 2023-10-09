И. Федотов: «Краснодар» вёл себя безобразно. Ощущение, что задача — вывести судью из себя

Бывший футбольный судья Игорь Федотов высказался о судействе в матче 11-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Ростовом» (3:2). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

«После матча многие почему-то посчитали, что Шафеев сошёл с ума. Я считаю, что это специально кем-то нагнетается. Нормальная работа арбитра. Да, Шафеев пытался дать побороться, «поплыл», увидел, что не понимают люди, и стал сажать на карточки. А у «Краснодара», такое ощущение, есть задача специально вывести судью из себя. Этим они и занимались. Игроки и тренер вели себя безобразно — это ещё спасибо, что никого не удалили», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.