Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. Федотов: «Краснодар» вёл себя безобразно. Ощущение, что задача — вывести судью из себя

И. Федотов: «Краснодар» вёл себя безобразно. Ощущение, что задача — вывести судью из себя
Комментарии

Бывший футбольный судья Игорь Федотов высказался о судействе в матче 11-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Ростовом» (3:2). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

«После матча многие почему-то посчитали, что Шафеев сошёл с ума. Я считаю, что это специально кем-то нагнетается. Нормальная работа арбитра. Да, Шафеев пытался дать побороться, «поплыл», увидел, что не понимают люди, и стал сажать на карточки. А у «Краснодара», такое ощущение, есть задача специально вывести судью из себя. Этим они и занимались. Игроки и тренер вели себя безобразно — это ещё спасибо, что никого не удалили», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Дерби «Спартака» и ЦСКА пытались развернуть в другую сторону». Как отсудили 11-й тур РПЛ
Эксклюзив
«Дерби «Спартака» и ЦСКА пытались развернуть в другую сторону». Как отсудили 11-й тур РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android