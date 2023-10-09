«Челси» рассматривает вариант с продажей Лукаку следующим летом за € 42 млн

Руководство «Челси» готово расстаться с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно-2024. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, между боссами лондонского клуба и представителями футболиста имеется договорённость о трансфере следующим летом за сумму, близкую к € 42 млн. Отмечается, что стороны подписали документ, в котором прописаны условия возможного ухода бельгийца из клуба.

В текущем сезоне Лукаку выступает за «Рома» на правах годичной аренды. Бельгиец провёл за римлян восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился семью. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.