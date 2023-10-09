Ромелу Лукаку: в чём секрет моей формы? Я профессионал

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку прокомментировал старт сезона в новой команде.

В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец провёл восемь матчей во всех турнирах и забил семь мячей.

«Рома» Лукаку? Нет, «Рома» есть «Рома». Как я уже говорил ранее, мы команда и мы должны совершенствоваться. Мы находимся в сложной ситуации. Мы хотим играть лучше и должны играть лучше для наших болельщиков и для города. За нами много людей. Я счастлив этой победой.

В чём секрет моей формы? Я профессионал. Летом многие люди говорили обо мне. Я молчу. Вместо этого я показываю на поле, что я могу сделать для команды. Мы счастливы, что победили, мы должны продолжать в том же духе.

Отношения с Дибалой? Очень хорошо. С тех пор как я приехал в Италию, мне посчастливилось играть с несколькими великими игроками. Паулу — командный игрок, который действительно помогает мне. Жаль, что он получил травму сегодня. Я надеюсь, что он быстро восстановится, потому что он самый важный игрок в нашей команде», — приводит слова Лукаку официальный сайт «Ромы».

После восьми туров чемпионата Италии «Рома» занимает десятое место с 11 очками.